ポケットに対して
インディケータ

MinPriceChange - MetaTrader 5のためのインディケータ

Serhii Ivanenko
ビュー:
1065
評価:
(27)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
最低価格変更指標

推奨

  1. この指標の小さな（「ノイズ」）時間枠での使用は推奨されません。
  2. この指標は方向を指定しないので、シグナルが形成されるとその用途には2つの種類があります。

    • シグナル範囲の境界（すなわち、最後の「変更期間」のバーの最大と最小以上）でストップ注文を出す
    • 任意のトレンド指標と一緒に使ってトレンド方向のみにストップ注文を出す（逆方向のブレイクスルーがあった場合はストップオーダーを削除）

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1582

RSIOMA RSIOMA

平滑化された価格シリーズに基づいて描かれ追加的なシグナルラインを持つRSI指標

ColorJCCX ColorJCCX

Smoother Commodity Chanel Index（より滑らかなコモディティ チャネル指数）

オブジェクトエミュレータ オブジェクトエミュレータ

オブジェクトを操作するための機能のエミュレータ。これは、チャートでの検証後にオブジェクトを見ることができます。

TrendStrength TrendStrength

グローバルな動向を定義する指標。