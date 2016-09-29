無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MinPriceChange - MetaTrader 5のためのインディケータ
推奨
- この指標の小さな（「ノイズ」）時間枠での使用は推奨されません。
- この指標は方向を指定しないので、シグナルが形成されるとその用途には2つの種類があります。
- シグナル範囲の境界（すなわち、最後の「変更期間」のバーの最大と最小以上）でストップ注文を出す
- 任意のトレンド指標と一緒に使ってトレンド方向のみにストップ注文を出す（逆方向のブレイクスルーがあった場合はストップオーダーを削除）
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1582
