FATL（Fast Adaptive Trend Line）デジタルフィルタとアナログ適応平均JMAのハイブリッドです。チャートスペースを色付きの背景で塗りつぶし、最新の値を価格ラベルとして表示し、チャネルレベルを必要な桁数まで丸めることができるColorJFatl指標です。

RSIオシレータとその平均値の差に基づくMACDヒストグラムです。

ColorRsiMACDヒストグラムのシグナルに基づいて描画されるExp_ColorRsiMACDエキスパートアドバイザーです。

ローソク足のシーケンスとして実装されたDirected_Movement指標です。