ColorRsiMACD_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorRsiMACD指標です。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標にはColorRsiMACD.mq5指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図1 ColorRsiMACD_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15752
ColorRsiMACD
RSIオシレータとその平均値の差に基づくMACDヒストグラムです。ColorJFatl_Cloud_Digit
FATL（Fast Adaptive Trend Line）デジタルフィルタとアナログ適応平均JMAのハイブリッドです。チャートスペースを色付きの背景で塗りつぶし、最新の値を価格ラベルとして表示し、チャネルレベルを必要な桁数まで丸めることができるColorJFatl指標です。
Exp_ColorRsiMACD
ColorRsiMACDヒストグラムのシグナルに基づいて描画されるExp_ColorRsiMACDエキスパートアドバイザーです。Directed_Movement_Candle
ローソク足のシーケンスとして実装されたDirected_Movement指標です。