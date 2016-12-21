Directed_Movement_Candle指標のシグナルに基づいた取引システムです。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに指標ローソク足の色が青から桃色またはその逆に変わる場合に形成されます。

コンパイルされたDirected_Movement_Candle.ex5とXDirected_Movement.ex5を<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。検証ではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。

図1 チャートでの約定履歴のインスタンス

H4での2015のGBPUSDのテスト結果：

図2 テスト結果チャート