コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ColorJFatl_Digit_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
686
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorJFatl_Digit指標です。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標にはColorJFatl_Digit.mq5指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1　ColorJFatl_Digit_HTF指標

図1　ColorJFatl_Digit_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15749

iMFISign iMFISign

古典的なマネーフロー指数（Money Flow Index）に基づいた買われ過ぎと売られ過ぎ領域を離れる場合のセマフォ矢印シグナル指標です。

ColorJFatl_Cloud_HTF ColorJFatl_Cloud_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorJFatl_Cloud指標です。

ColorJFatl_Cloud_Digit ColorJFatl_Cloud_Digit

FATL（Fast Adaptive Trend Line）デジタルフィルタとアナログ適応平均JMAのハイブリッドです。チャートスペースを色付きの背景で塗りつぶし、最新の値を価格ラベルとして表示し、チャネルレベルを必要な桁数まで丸めることができるColorJFatl指標です。

ColorRsiMACD ColorRsiMACD

RSIオシレータとその平均値の差に基づくMACDヒストグラムです。