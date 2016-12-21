無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MetaTrader 5
iMFISign - MetaTrader 5のためのインディケータ
古典的なマネーフロー指数（Money Flow Index）に基づいた買われ過ぎと売られ過ぎ領域を離れる場合のセマフォ矢印シグナル指標です。
図1 iMFISign指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15737
ColorJFatl_Cloud_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorJFatl_Cloud指標です。ColorJFatl_Digit
必要な桁数までチャンネルのレベルを丸める可能性を持ち、最新の値を価格ラベルとして表示する平滑化されたColorJFatl高速 デジタルフィルタです。
ColorJFatl_Digit_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorJFatl_Digit指標です。ColorJFatl_Cloud_Digit
FATL（Fast Adaptive Trend Line）デジタルフィルタとアナログ適応平均JMAのハイブリッドです。チャートスペースを色付きの背景で塗りつぶし、最新の値を価格ラベルとして表示し、チャネルレベルを必要な桁数まで丸めることができるColorJFatl指標です。