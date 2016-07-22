Exp_Directed_MovementはROC2_VG指標の色の変化に基づきます。

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むPriceChannel_Stop指標。

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むT3Taotra指標。

PriceChannel_Stop指標は必要な桁数までチャンネルのレベルを丸める可能性を持ち、最新の値を価格ラベルとして表示します。