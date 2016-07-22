無料でロボットをダウンロードする方法を見る
TSICloud - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Toshi
様々な時間枠からの2つの平滑化されたモメンタムの相関関係に基づいた雲の形のオシレータ。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2006年7月20日に公開されました。
図1 TSICloud
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15648
