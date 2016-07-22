コードベースセクション
TSICloud - MetaTrader 5のためのインディケータ

様々な時間枠からの2つの平滑化されたモメンタムの相関関係に基づいた雲の形のオシレータ。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2006年7月20日に公開されました。

図1　TSICloud

図1　TSICloud

PriceChannel_Stop_HTF PriceChannel_Stop_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むPriceChannel_Stop指標。

Exp_ROC2_VG Exp_ROC2_VG

Exp_Directed_MovementはROC2_VG指標の色の変化に基づきます。

T3Taotra_HTF T3Taotra_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むT3Taotra指標。

PriceChannel_Stop_Digit PriceChannel_Stop_Digit

PriceChannel_Stop指標は必要な桁数までチャンネルのレベルを丸める可能性を持ち、最新の値を価格ラベルとして表示します。