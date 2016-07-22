コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

T3Taotra_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
996
評価:
(26)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
T3Taotra.mq5 (10.43 KB) ビュー
T3Taotra_HTF.mq5 (13.93 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むT3Taotra指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標はT3Taotra.mq5指標ファイルを必要とします。<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置してください。

図1　T3Taotra_HTF

図1　T3Taotra_HTF

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15649

TSICloud TSICloud

様々な時間枠からの2つの平滑化されたモメンタムの相関関係に基づいた雲の形のオシレータ。

PriceChannel_Stop_HTF PriceChannel_Stop_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むPriceChannel_Stop指標。

PriceChannel_Stop_Digit PriceChannel_Stop_Digit

PriceChannel_Stop指標は必要な桁数までチャンネルのレベルを丸める可能性を持ち、最新の値を価格ラベルとして表示します。

Exp_TSICloud Exp_TSICloud

Exp_TSICloudエキスパートアドバイザーはTSICloud指標の色の変化に基づきます。