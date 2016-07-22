無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
T3Taotra_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 996
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むT3Taotra指標：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標はT3Taotra.mq5指標ファイルを必要とします。<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置してください。
図1 T3Taotra_HTF
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15649
TSICloud
様々な時間枠からの2つの平滑化されたモメンタムの相関関係に基づいた雲の形のオシレータ。PriceChannel_Stop_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むPriceChannel_Stop指標。
PriceChannel_Stop_Digit
PriceChannel_Stop指標は必要な桁数までチャンネルのレベルを丸める可能性を持ち、最新の値を価格ラベルとして表示します。Exp_TSICloud
Exp_TSICloudエキスパートアドバイザーはTSICloud指標の色の変化に基づきます。