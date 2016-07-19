Participe de nossa página de fãs
TSICloud - indicador para MetaTrader 5
- 991
-
Verdadeiro autor:
Toshi
O oscilador, sob a forma de uma nuvem, com base na correlação de duas Momentuns ajustadas (suavizadas) a partir de diferentes intervalos de tempo.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 20.07.2006.
Fig.1. Indicador TSICloud
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15648
