Indicadores

TSICloud - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
711
Ranking:
(26)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
TSICloud.mq5 (9.01 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance
Autor real: Toshi


Oscilador implementado en forma de nube, basado en la relación entre dos momentums suavizados de periodos diferentes.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 20.07.2006.


Fig. 1. Indicador TSICloud

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15648

