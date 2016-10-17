Der echte Autor:

Toshi

Der Oszillator, der in Form einer Wolke ist, der auch auf der Grundlage des Verhältnisses zwischen den beiden gleitenden Momentums mit verschiedenen Perioden gebaut wurde.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 20.07.2006. veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator TSICloud