PriceChannel_Stop_Digit - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
TrendLaboratory Ltd.
PriceChannel_Stop指標は必要な桁数までチャンネルのレベルを丸める可能性を持ち、最新の値を価格ラベルとして表示します。丸める桁数はDigit入力
で設定されます。
input uint Digit=3; //丸められた結果の桁数
図1 PriceChannel_Stop_Digit
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15656
