PriceChannel_Stop_Digit - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
実際の著者：

TrendLaboratory Ltd.

PriceChannel_Stop指標は必要な桁数までチャンネルのレベルを丸める可能性を持ち、最新の値を価格ラベルとして表示します。丸める桁数はDigit入力
で設定されます。

input uint Digit=3; //丸められた結果の桁数

図1　PriceChannel_Stop_Digit

図1　PriceChannel_Stop_Digit

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15656

