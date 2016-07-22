実際の著者：

TrendLaboratory Ltd.

PriceChannel_Stop指標は必要な桁数までチャンネルのレベルを丸める可能性を持ち、最新の値を価格ラベルとして表示します。丸める桁数はDigit入力

で設定されます。

input uint Digit=3;

図1 PriceChannel_Stop_Digit