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Индикаторы

TSICloud - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1944
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Toshi

Осциллятор, выполненный в виде облака, построенный на основе отношения двух разнопериодных сглаженных моментумов.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 20.07.2006.

Рис.1. Индикатор TSICloud

Рис.1. Индикатор TSICloud

PriceChannel_Stop_HTF PriceChannel_Stop_HTF

Индикатор PriceChannel_Stop с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_ROC2_VG Exp_ROC2_VG

Эксперт Exp_Directed_Movement на основе изменения цвета индикатора ROC2_VG.

T3Taotra_HTF T3Taotra_HTF

Индикатор T3Taotra с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

PriceChannel_Stop_Digit PriceChannel_Stop_Digit

Индикатор PriceChannel_Stop с отображением последнего значения в виде ценовой метки с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.