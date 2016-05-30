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TSICloud - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Toshi
Осциллятор, выполненный в виде облака, построенный на основе отношения двух разнопериодных сглаженных моментумов.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 20.07.2006.
Рис.1. Индикатор TSICloud
Индикатор PriceChannel_Stop с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_ROC2_VG
Эксперт Exp_Directed_Movement на основе изменения цвета индикатора ROC2_VG.
Индикатор T3Taotra с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.PriceChannel_Stop_Digit
Индикатор PriceChannel_Stop с отображением последнего значения в виде ценовой метки с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.