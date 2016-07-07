请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
Toshi
振荡器基于两条相关但时间帧不同的平滑动量指标形成云图。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
此指标首次以 MQL4 实现, 并且于 2006 年 07 月 20 日发表在 mql4.com 的代码库。
图例.1. TSICloud
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15648
