TSICloud - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
真实作者:

Toshi

振荡器基于两条相关但时间帧不同的平滑动量指标形成云图。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

此指标首次以 MQL4 实现, 并且于 2006 年 07 月 20 日发表在 mql4.com 的代码库

图例.1. TSICloud

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15648

PriceChannel_Stop_HTF PriceChannel_Stop_HTF

指标 PriceChannel_Stop 在输入参数中有时间帧选项。

Exp_ROC2_VG Exp_ROC2_VG

这款 Exp_Directed_Movement 智能交易系统基于 ROC2_VG 指标的颜色变化。

T3Taotra_HTF T3Taotra_HTF

指标 T3Taotra 在输入参数中有时间帧选项。

PriceChannel_Stop_Digit PriceChannel_Stop_Digit

PriceChannel_Stop 指标可在通道内部填充颜色, 如同云彩, 显示最后的数值作为价格标签, 并可将通道价位截取到需要的位数。