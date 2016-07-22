コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_ROC2_VG - MetaTrader 5のためのエキスパート

\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh
\MQL5\Indicators\
ROC2_VG.mq5
\MQL5\Experts\
Exp_ROC2_VG.mq5
Exp_Directed_MovementエキスパートアドバイザーはROC2_VG指標の色の変化に基づきます。シグナルはバーが閉じるときに指標の雲の色に変化があった場合に形成されます。このEAはトレンドに反して取引する能力を備えています：

input bool       Invert=false;          // トレンドに反した取引

エキスパートアドバイザーの動作にはコンパイルされたROC2_VG.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに保存します。

TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルは ノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用し決済逆指値と決済指値を設定してポジションを開くことを可能にします。ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

下記の検証では Expert Adviser のデフォルト入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの取引の例

図1　チャートでの取引の例

H4での2015のEURAUDの検証結果：

図2　検証結果のチャート

図2　検証結果のチャート

