私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
Exp_ROC2_VG - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 748
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Exp_Directed_MovementエキスパートアドバイザーはROC2_VG指標の色の変化に基づきます。シグナルはバーが閉じるときに指標の雲の色に変化があった場合に形成されます。このEAはトレンドに反して取引する能力を備えています：
input bool Invert=false; // トレンドに反した取引
エキスパートアドバイザーの動作にはコンパイルされたROC2_VG.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに保存します。
TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルは ノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用し決済逆指値と決済指値を設定してポジションを開くことを可能にします。ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。
下記の検証では Expert Adviser のデフォルト入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャートでの取引の例
H4での2015のEURAUDの検証結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15640
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むROC2_VG指標。XEnvelopes_Digit_Grid
チャネル内部が色で塗りつぶされて雲のように描かれ、価格ラベルとして最後の値を表示し数字のチャンネルのレベルを必要な数までの丸める可能性を持ち、これらの丸められた値を持つ価格グリッドを持つエンベロープ指標。
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むPriceChannel_Stop指標。TSICloud
様々な時間枠からの2つの平滑化されたモメンタムの相関関係に基づいた雲の形のオシレータ。