PriceChannel_Stop_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
ビュー:
- 801
評価:
-
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むPriceChannel_Stop指標：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標はPriceChannel_Stop.mq5指標ファイルを必要とします。<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置してください。
図1 PriceChannel_Stop_HTF
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15647
