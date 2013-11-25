真实作者:

S.B.T.

本指标依据趋势方向，计算当前商品波动的最近支撑和阻力位。它可以用作趋势指标。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 18.09.2007.

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

图例.1 VolatilityPivot 指标