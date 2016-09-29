この指標は、トレンド方向に応じて最寄りの支持と抵抗のレベルを表示する通貨ペアのボラティリティに基づいて計算されます。

これらのスクリプトは、現在の価格からのポイント単位での決済逆指値及び決済指値で買うために設計されたものです。

これらのスクリプトは、現在の価格からのポイント単位での決済逆指値及び決済指値で売るために設計されたものです。