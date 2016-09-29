コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

TrendRange - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
三つの状態を持つトレンド指標。

  • 弱いトレンドともみ合い相場（灰色）
  • 中くらいのトレンド（青）
  • 強いトレンド（ピンク）

ヒストグラムのバーの大きさは、ポイントでのでローソク足サイズと数量の乗算、ギャップが大きい場合は、ポイントでのギャップと数量の乗算として定義されます。バーに色を塗る場合の比較のための基準は、その平均値からヒストグラムの偏差値です。比較のためのサイズは、平均二乗偏差です。

この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使います（terminal_data_folder\MQL5\Includeへのコピーが必要）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 TrendRange指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1573

