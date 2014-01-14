Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
VolatilityPivot - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2080
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
S.B.T.
Este indicador é calculado com base na volatilidade do par de moeda mostrado próximo aos níveis de suporte e resistência, dependendo da direção da tendência. Ele pode ser usado como um indicador de tendência.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 18.09.2007.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Fig.1 Indicador VolatilityPivot
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1563
Uma versão atualizada da classe CBitPic com a capacidade de controlar o desenho transparente.XCCI
Commodity Channel Index padrão com o desvio médio padrão e a possibilidade de selecionar os algoritmos de média e a variação dinâmica dos níveis de sobrecompa / sobrevenda.
Canais ATR baseado nos canais de movimento do preço, considerando o indicador ATR (Average True Range).False Breakouts Counter
O indicador Contador de Falsos Rompimentos mostra o número de falsas rupturas para o período determinado.