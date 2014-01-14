CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

VolatilityPivot - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2080
Avaliação:
(30)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

S.B.T.

Este indicador é calculado com base na volatilidade do par de moeda mostrado próximo aos níveis de suporte e resistência, dependendo da direção da tendência. Ele pode ser usado como um indicador de tendência.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 18.09.2007.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador VolatilityPivot

Fig.1 Indicador VolatilityPivot

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1563

IncGUI_BitPicA IncGUI_BitPicA

Uma versão atualizada da classe CBitPic com a capacidade de controlar o desenho transparente.

XCCI XCCI

Commodity Channel Index padrão com o desvio médio padrão e a possibilidade de selecionar os algoritmos de média e a variação dinâmica dos níveis de sobrecompa / sobrevenda.

ATR Channels ATR Channels

Canais ATR baseado nos canais de movimento do preço, considerando o indicador ATR (Average True Range).

False Breakouts Counter False Breakouts Counter

O indicador Contador de Falsos Rompimentos mostra o número de falsas rupturas para o período determinado.