S.B.T.

Este indicador é calculado com base na volatilidade do par de moeda mostrado próximo aos níveis de suporte e resistência, dependendo da direção da tendência. Ele pode ser usado como um indicador de tendência.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 18.09.2007.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador VolatilityPivot