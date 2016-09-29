無料でロボットをダウンロードする方法を見る
WeeklyPivot - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
不明
週足ローソク足に描かれた逆転指標。平均紫色線は週足ローソク足のピボットです。支持と抵抗のレベルは、ローソク足のサイズによって定義されています。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年9月18日に公開されました。
図1 WeeklyPivot指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1572
