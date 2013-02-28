CodeBaseРазделы
Индикаторы

VolatilityPivot - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

S.B.T.

Индикатор вычисляется на основе показателей волатильности валютной пары, показывая ближайший уровень сопротивления или поддержки в зависимости от направления тренда. Может использоваться в качестве указателя тренда.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 18.09.2007.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор VolatilityPivot

