VolatilityPivot - индикатор для MetaTrader 5
Просмотров:
- 4327
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:
S.B.T.
Индикатор вычисляется на основе показателей волатильности валютной пары, показывая ближайший уровень сопротивления или поддержки в зависимости от направления тренда. Может использоваться в качестве указателя тренда.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 18.09.2007.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1 Индикатор VolatilityPivot
