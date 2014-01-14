Autor real:

S.B.T.

Descripcion:

El indicador se calcula sobre la base de la volatilidad de las divisas par mostrar el nivel de soporte y resistencia más cercano dependiendo de la dirección de la tendencia. Puede utilizarse como un indicador de tendencia.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base el 18.09.2007.

recios El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para Cáculos Intermedios sin usar Buffers adicionales".

Fig.1 El indicador VolatilityPivot