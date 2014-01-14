Pon "Me gusta" y sigue las noticias
VolatilityPivot - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1144
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
S.B.T.
Descripcion:
El indicador se calcula sobre la base de la volatilidad de las divisas par mostrar el nivel de soporte y resistencia más cercano dependiendo de la dirección de la tendencia. Puede utilizarse como un indicador de tendencia.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base el 18.09.2007.
recios El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para Cáculos Intermedios sin usar Buffers adicionales".
Fig.1 El indicador VolatilityPivot
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1563
