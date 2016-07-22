無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
XTRIX - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 815
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
図1 XTRIX
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15472
Volume Profile + Range v6.0
Volume Profile + Range v6.0（元TPO）。与えられた時間間隔での価格レベルによる取引の分布。ヒストグラムとして表示。多通貨取引パネルやゲームシステム
マルチ通貨ゲーム取引パネルを作成するためにMasterWindowsライブラリを使用する例。
ColorXTRIX_Histogram
TRIX指標は色付きのヒストグラムとして表示され平均化アルゴリズムの変更を可能にします。DonchianChannelsCloud
チャネル内で塗りつぶされた背景を持つDonchianチャネル。