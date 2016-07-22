入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むElliott_Wave_Oscillator指標

Elliott_Wave_Oscillator指標のシグナルに基づいた取引システム。

この指数は銘柄価格のモメンタムを表示します。

この指標はFIBOリトレースメントマークアップを伴う銘柄の価格モメンタムを表示します。