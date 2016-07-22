無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Elliott_Wave_Oscillator_Sign - MetaTrader 5のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Elliott_Wave_Oscillator指標アルゴリズムに基づいたセマフォシグナルインディケータ。
入力パラメータ：
//+----------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input ENUM_MODE Mode=MODE1; // シグナル定義アルゴリズム input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA_; // 1番目の移動平均の平均手法 input int Length1=5; // 1番目の移動平均の深さ input int Phase1=15; // 1番目の移動平均のパラメータ //---- JJMAでは -100 ^ +100 の範囲で移行プロセスの質に影響を与える //---- VIDIAではCMOの期間、AMAでは低速移動平均の期間である input Applied_price_ IPC1=PRICE_MEDIAN_;// 1番目の価格定数 input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // 2番目の移動平均の平均手法 input int Length2=35; // 2番目の移動平均の深さ input int Phase2=15; // 2番目の移動平均のパラメータ //---- JJMAでは -100 ^ +100 の範囲で移行プロセスの質に影響を与える //---- VIDIAではCMOの期間、AMAでは低速移動平均の期間である input Applied_price_ IPC2=PRICE_MEDIAN_;// 2番目の価格定数 input int Shift=0; // バー単位での指標の横シフト input bool Sign=true; // 矢印が閉じたバーで出現された場合に一度限りの音声シグナルを発すこの指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（<terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 Elliott_Wave_Oscillator_Sign
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15263
