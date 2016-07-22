コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Elliott_Wave_Oscillator_Sign - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1057
評価:
(11)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
Elliott_Wave_Oscillator指標アルゴリズムに基づいたセマフォシグナルインディケータ。

入力パラメータ：

//+----------------------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ        |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_MODE Mode=MODE1; // シグナル定義アルゴリズム
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA_; // 1番目の移動平均の平均手法
input int Length1=5; // 1番目の移動平均の深さ
input int Phase1=15; // 1番目の移動平均のパラメータ
//---- JJMAでは -100 ^ +100 の範囲で移行プロセスの質に影響を与える
//---- VIDIAではCMOの期間、AMAでは低速移動平均の期間である
input Applied_price_ IPC1=PRICE_MEDIAN_;// 1番目の価格定数
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // 2番目の移動平均の平均手法
input int Length2=35; // 2番目の移動平均の深さ
input int Phase2=15;  // 2番目の移動平均のパラメータ
//---- JJMAでは -100 ^ +100 の範囲で移行プロセスの質に影響を与える
//---- VIDIAではCMOの期間、AMAでは低速移動平均の期間である
input Applied_price_ IPC2=PRICE_MEDIAN_;// 2番目の価格定数
input int Shift=0; // バー単位での指標の横シフト
input bool Sign=true; // 矢印が閉じたバーで出現された場合に一度限りの音声シグナルを発す
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（<terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。


図1　Elliott_Wave_Oscillator_Sign

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15263

Exp_Elliott_Wave_Oscillator Exp_Elliott_Wave_Oscillator

Elliott_Wave_Oscillator指標のシグナルに基づいた取引システム。

Elliott_Wave_Oscillator_HTF Elliott_Wave_Oscillator_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むElliott_Wave_Oscillator指標

ResSup ResSup

この指数は銘柄価格のモメンタムを表示します。

ResSupFibo ResSupFibo

この指標はFIBOリトレースメントマークアップを伴う銘柄の価格モメンタムを表示します。