Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Elliott_Wave_Oscillator_Sign - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 961
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Semaphore-Signalindikator mit der Verwendung eines Algorithmus des Indikators Elliott_Wave_Oscillator.
Eingangsparameter:
//+----------------------------------------------+ //| Eingangsparameter des Indikators | //+----------------------------------------------+ input ENUM_MODE Mode=MODE1; //Der Algorithmus für die Bestimmung des Signals input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA_; //Die Methode der Mittelwertbildung des ersten Movings input int Length1=5; //Die Tiefe des ersten Movings input int Phase1=15; //Der Parameter des ersten Movings, //---- Für JJMA, der sich im Bereich zwischen -100 ... +100 ändert, beeinflusst die Qualität des vorübergehenden Prozess; //---- für VIDYA ist es die Periode des Oszillators CMO, und für AMA — ist es die Periode des langsamen gleitenden Wertes input Applied_price_ IPC1=PRICE_MEDIAN_;//Der Preis-Konstant des ersten Movings input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; //Die Methode der Mittelwertbildung des zweiten Movings input int Length2=35; //Die Tiefe des zweiten Movings input int Phase2=15; //Der Parameter des zweiten Movings, //---- Für JJMA, der sich im Bereich zwischen -100 ... +100 ändert, beeinflusst die Qualität des vorübergehenden Prozess; //---- für VIDYA ist es die Periode des Oszillators CMO, und für AMA — ist es die Periode des langsamen gleitenden Wertes input Applied_price_ IPC2=PRICE_MEDIAN_;//Der Preis-Konstant des zweiten Movings input int Shift=0; // Die horizontale Verschiebung in Bars input bool Sign=true; //Die Eingabe des einmaligen Sound-Signals bei der Erscheinung des Pfeils auf dem geschlossenen BarDer Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.
in Abb.1. Der Indikator Elliott_Wave_Oscillator_Sign
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15263
Exp_Elliott_Wave_Oscillator
Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators Elliott_Wave_Oscillator gebaut wurde.Elliott_Wave_Oscillator_HTF
Der Indikator Elliott_Wave_Oscillator mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.
ResSup
Der Indikator zeigt die Dynamik des Preises für das Währungspaar.ResSupFibo
Der Indikator zeigt die Dynamik des Preises für das Währungspaar mit der Markierungen der Fibo-Levels.