CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Elliott_Wave_Oscillator_Sign - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
961
Rating:
(11)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Semaphore-Signalindikator mit der Verwendung eines Algorithmus des Indikators Elliott_Wave_Oscillator.

Eingangsparameter:

//+----------------------------------------------+
//|  Eingangsparameter des Indikators                |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_MODE Mode=MODE1; //Der Algorithmus für die Bestimmung des Signals
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA_; //Die Methode der Mittelwertbildung des ersten Movings 
input int Length1=5; //Die Tiefe  des ersten Movings                   
input int Phase1=15; //Der Parameter des ersten Movings,
//---- Für JJMA, der sich im Bereich zwischen -100 ... +100 ändert, beeinflusst die Qualität des vorübergehenden Prozess;
//---- für VIDYA ist es die Periode des Oszillators CMO, und für AMA — ist es die Periode des langsamen gleitenden Wertes
input Applied_price_ IPC1=PRICE_MEDIAN_;//Der Preis-Konstant des ersten Movings
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; //Die Methode der Mittelwertbildung des zweiten Movings
input int Length2=35; //Die Tiefe  des zweiten Movings
input int Phase2=15;  //Der Parameter des zweiten Movings,
//---- Für JJMA, der sich im Bereich zwischen -100 ... +100 ändert, beeinflusst die Qualität des vorübergehenden Prozess;
//---- für VIDYA ist es die Periode des Oszillators CMO, und für AMA — ist es die Periode des langsamen gleitenden Wertes
input Applied_price_ IPC2=PRICE_MEDIAN_;//Der Preis-Konstant des zweiten Movings
input int Shift=0; // Die horizontale Verschiebung in Bars
input bool Sign=true; //Die Eingabe des einmaligen Sound-Signals bei der Erscheinung des Pfeils auf dem geschlossenen Bar
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.


in Abb.1. Der Indikator Elliott_Wave_Oscillator_Sign

in Abb.1. Der Indikator Elliott_Wave_Oscillator_Sign

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15263

Exp_Elliott_Wave_Oscillator Exp_Elliott_Wave_Oscillator

Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators Elliott_Wave_Oscillator gebaut wurde.

Elliott_Wave_Oscillator_HTF Elliott_Wave_Oscillator_HTF

Der Indikator Elliott_Wave_Oscillator mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

ResSup ResSup

Der Indikator zeigt die Dynamik des Preises für das Währungspaar.

ResSupFibo ResSupFibo

Der Indikator zeigt die Dynamik des Preises für das Währungspaar mit der Markierungen der Fibo-Levels.