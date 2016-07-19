CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Elliott_Wave_Oscillator_Sign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1811
Avaliação:
(11)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador de sinal semáforo com base no algoritmo do indicador Elliott_Wave_Oscillator.

Parâmetros de entrada:

//+----------------------------------------------+
//|  PARÂMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR                |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_MODE Mode=MODE1; //algoritmo para determinação do sinal
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA_; //Método da média para a primeira Média Móvel
input int Length1=5; //profundidade da primeira Média Móvel
input int Phase1=15; //parâmetro da primeira Média Móvel,
//---- para a JJMA que se altera entre -100 ... +100, afeta a qualidade do processo de transição;
//---- para a VIDIA, o período CMO, para a AMA o período da média móvel lenta
input Applied_price_ IPC1=PRICE_MEDIAN_;//preço da constante da primeira Média Móvel
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; //método da média para a primeira Média Móvel
input int Length2=35; //profundidade da segunda Média Móvel
input int Phase2=15;  //parâmetro da segunda Média Móvel,
//---- para a JJMA que se altera entre -100 ... +100, afeta a qualidade do processo de transição;
//---- para a VIDIA, o período CMO, para a AMA o período da média móvel lenta
input Applied_price_ IPC2=PRICE_MEDIAN_;//preço da constante da segunda Média Móvel
input int Shift=0; // deslocamento horizontal do indicador nas barras
input bool Sign=true; //emissão do sinal sonoro se, na barra fechada, aparecem as setas
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.


Fig.1. Indicador Elliott_Wave_Oscillator_Sign

Fig.1. Indicador Elliott_Wave_Oscillator_Sign

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15263

Exp_Elliott_Wave_Oscillator Exp_Elliott_Wave_Oscillator

Торговая система, построенная на сигналах индикатора Elliott_Wave_Oscillator.

Elliott_Wave_Oscillator_HTF Elliott_Wave_Oscillator_HTF

Indicador Elliott_Wave_Oscillator com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

ResSup ResSup

O indicador mostra a dinâmica do preço do par de moedas.

ResSupFibo ResSupFibo

O indicador mostra a dinâmica do preço do par de moedas com marcação de níveis fibo.