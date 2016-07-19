Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Elliott_Wave_Oscillator_Sign - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1811
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador de sinal semáforo com base no algoritmo do indicador Elliott_Wave_Oscillator.
Parâmetros de entrada:
//+----------------------------------------------+ //| PARÂMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR | //+----------------------------------------------+ input ENUM_MODE Mode=MODE1; //algoritmo para determinação do sinal input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA_; //Método da média para a primeira Média Móvel input int Length1=5; //profundidade da primeira Média Móvel input int Phase1=15; //parâmetro da primeira Média Móvel, //---- para a JJMA que se altera entre -100 ... +100, afeta a qualidade do processo de transição; //---- para a VIDIA, o período CMO, para a AMA o período da média móvel lenta input Applied_price_ IPC1=PRICE_MEDIAN_;//preço da constante da primeira Média Móvel input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; //método da média para a primeira Média Móvel input int Length2=35; //profundidade da segunda Média Móvel input int Phase2=15; //parâmetro da segunda Média Móvel, //---- para a JJMA que se altera entre -100 ... +100, afeta a qualidade do processo de transição; //---- para a VIDIA, o período CMO, para a AMA o período da média móvel lenta input Applied_price_ IPC2=PRICE_MEDIAN_;//preço da constante da segunda Média Móvel input int Shift=0; // deslocamento horizontal do indicador nas barras input bool Sign=true; //emissão do sinal sonoro se, na barra fechada, aparecem as setasO indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Fig.1. Indicador Elliott_Wave_Oscillator_Sign
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15263
Exp_Elliott_Wave_Oscillator
Торговая система, построенная на сигналах индикатора Elliott_Wave_Oscillator.Elliott_Wave_Oscillator_HTF
Indicador Elliott_Wave_Oscillator com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
ResSup
O indicador mostra a dinâmica do preço do par de moedas.ResSupFibo
O indicador mostra a dinâmica do preço do par de moedas com marcação de níveis fibo.