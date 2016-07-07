请观看如何免费下载自动交易
Elliott_Wave_Oscillator_Sign - MetaTrader 5脚本
一款基于 Elliott_Wave_Oscillator 指标算法的信号量指标。
输入参数:
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input ENUM_MODE Mode=MODE1; //信号定义算法 input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA_; //第一根均线的平滑方法 input int Length1=5; //第一根均线的深度 input int Phase1=15; //第一根均线参数, //---- 对于 JJMA 它的变化范围在 -100 ... +100 且不影响过渡处理的品质; //---- 对于 VIDIA 它是 CMO 周期, 对于 AMA 它是慢速平均周期 input Applied_price_ IPC1=PRICE_MEDIAN_;//第一根均线常数 input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; //第二根均线平滑方法 input int Length2=35; //第二根均线深度 input int Phase2=15; //第二根均线参数, //---- 对于 JJMA 它的变化范围在 -100 ... +100 且不影响过渡处理的品质; //---- 对于 VIDIA 它是 CMO 周期, 对于 AMA 它是慢速平均周期 input Applied_price_ IPC2=PRICE_MEDIAN_;//第二根均线常数 input int Shift=0; // 水平偏移柱线数 input bool Sign=true; //当收盘柱线出现箭头时激活一次性声音信号指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 客户端数据文件夹\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例.1. Elliott_Wave_Oscillator_Sign
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15263
