Indicador Elliott_Wave_Oscillator con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Sistema comercial construido con las señales del indicador Elliott_Wave_Oscillator.

El indicador muestra el impulso del precio de una pareja de divisas.

El indicador muestra el impulso del precio de una pareja de divisas acompañado con una marca de niveles de Fibonacci.