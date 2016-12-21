Mira cómo descargar robots gratis
Elliott_Wave_Oscillator_Sign - indicador para MetaTrader 5
Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo del indicador Elliott_Wave_Oscillator.
Parámetros de entrada:
//+----------------------------------------------+ //| PARÁMETROS DE ENTRADA DEL INDICADOR | //+----------------------------------------------+ input ENUM_MODE Mode=MODE1; //Algoritmo de definición de la señal input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA_; //Método de promediación de la primera media móvil input int Length1=5; //Profundidad de la primera media móvil input int Phase1=15; //Parámetro de la primera media móvil, //---- para JJMA que cambie en los límites de -100 ... +100, influye en la calidad del proceso de paso; //---- Para VIDIA es el periodo CMO, para AMA es el periodo de la móvil lenta input Applied_price_ IPC1=PRICE_MEDIAN_;//Constante de precio de la primera media móvil input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; //Método de promediación de la segunda media móvil input int Length2=35; //Profundidad de la segunda media móvil input int Phase2=15; //Parámetro de la segunda media móvil, //---- para JJMA que cambie en los límites de -100 ... +100, influye en la calidad del proceso de paso; //---- Para VIDIA es el periodo CMO, para AMA es el periodo de la móvil lenta input Applied_price_ IPC2=PRICE_MEDIAN_;//Constante de precio de la segunda media móvil input int Shift=0; // Desplazamiento del indicador en horizontal en barras input bool Sign=true; //Emisión de una única señal acústica al aparecer una flecha en la barra cerradaEl indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador Elliott_Wave_Oscillator_Sign
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15263
Exp_Elliott_Wave_Oscillator
Sistema comercial construido con las señales del indicador Elliott_Wave_Oscillator.Elliott_Wave_Oscillator_HTF
Indicador Elliott_Wave_Oscillator con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
ResSup
El indicador muestra el impulso del precio de una pareja de divisas.ResSupFibo
El indicador muestra el impulso del precio de una pareja de divisas acompañado con una marca de niveles de Fibonacci.