ポケットに対して
インディケータ

ResSup - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
803
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ressup.mq5 (13.71 KB)
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください

この指数は銘柄価格のモメンタムを表示します。ピンクと緑の線は、チャート上に表示されて市場参入の方向を示します。価格が下の線をブレイクスルーした場合は売り、上の線をブレイクスルーした場合は買います。この指標はH1以上で動作しやすいです。支持/抵抗線は iPeriod 入力パラメータによって定義されたバー数でのローカル極値として計算されます。

input uint  iPeriod=24;                     // 極値検索期間

極値を検索するためのカウントダウンはSignalBarで設定されたバーから開始します。

input uint SignalBar=1;                     // 極値検索のバーインデックス


図1　ResSup

図1　ResSup

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15265

