この指数は銘柄価格のモメンタムを表示します。ピンクと緑の線は、チャート上に表示されて市場参入の方向を示します。価格が下の線をブレイクスルーした場合は売り、上の線をブレイクスルーした場合は買います。この指標はH1以上で動作しやすいです。支持/抵抗線は iPeriod 入力パラメータによって定義されたバー数でのローカル極値として計算されます。

input uint iPeriod= 24 ;

極値を検索するためのカウントダウンはSignalBarで設定されたバーから開始します。

input uint SignalBar= 1 ;





図1 ResSup