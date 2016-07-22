無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ResSupFibo - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標はFIBOリトレースメントマークアップを伴う銘柄の価格モメンタムを表示します。ピンクと青の線は、チャート上に表示されて市場参入の方向を示します。価格が下の線をブレイクスルーした場合は売り、上の線をブレイクスルーした場合は買います。この指標はH1以上で動作しやすいです。支持/抵抗線は iPeriod 入力パラメータによって定義されたバー数でのローカル極値として計算されます。
input uint iPeriod=24; // 極値検索期間
極値を検索するためのカウントダウンはSignalBarで設定されたバーから開始します。
input uint SignalBar=1; // 極値検索のバーインデックス
図1 ResSupFibo
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15271
