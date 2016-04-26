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Elliott_Wave_Oscillator_Sign - индикатор для MetaTrader 5
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Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма индикатора Elliott_Wave_Oscillator.
Входные параметры:
//+----------------------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+----------------------------------------------+ input ENUM_MODE Mode=MODE1; //Алгоритм определения сигнала input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA_; //Метод усреднения первого мувинга input int Length1=5; //Глубина первого мувинга input int Phase1=15; //Параметр первого мувинга, //---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; //---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей input Applied_price_ IPC1=PRICE_MEDIAN_;//Ценовая константа первого мувинга input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; //Метод усреднения второго мувинга input int Length2=35; //Глубина второго мувинга input int Phase2=15; //Параметр второго мувинга, //---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; //---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей input Applied_price_ IPC2=PRICE_MEDIAN_;//Ценовая константа второго мувинга input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах input bool Sign=true; //Подача одноразового звукового сигнала при появлении стрелки на закрытом бареИндикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор Elliott_Wave_Oscillator_Sign
Exp_Elliott_Wave_Oscillator
Торговая система, построенная на сигналах индикатора Elliott_Wave_Oscillator.Elliott_Wave_Oscillator_HTF
Индикатор Elliott_Wave_Oscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
XDPO_Histogram_HTF
Индикатор XDPO_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_XDPO_Histogram
Торговая система, построенная на сигналах индикатора XDPO_Histogram.