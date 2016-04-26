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Индикаторы

Elliott_Wave_Oscillator_Sign - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2423
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма индикатора Elliott_Wave_Oscillator.

Входные параметры:

//+----------------------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА                |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_MODE Mode=MODE1; //Алгоритм определения сигнала
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA_; //Метод усреднения первого мувинга
input int Length1=5; //Глубина  первого мувинга                   
input int Phase1=15; //Параметр первого мувинга,
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input Applied_price_ IPC1=PRICE_MEDIAN_;//Ценовая константа первого мувинга
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; //Метод усреднения второго мувинга
input int Length2=35; //Глубина  второго мувинга
input int Phase2=15;  //Параметр второго мувинга,
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input Applied_price_ IPC2=PRICE_MEDIAN_;//Ценовая константа второго мувинга
input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
input bool Sign=true; //Подача одноразового звукового сигнала при появлении стрелки на закрытом баре
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".


Рис.1. Индикатор Elliott_Wave_Oscillator_Sign

Рис.1. Индикатор Elliott_Wave_Oscillator_Sign

Exp_Elliott_Wave_Oscillator Exp_Elliott_Wave_Oscillator

Торговая система, построенная на сигналах индикатора Elliott_Wave_Oscillator.

Elliott_Wave_Oscillator_HTF Elliott_Wave_Oscillator_HTF

Индикатор Elliott_Wave_Oscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

XDPO_Histogram_HTF XDPO_Histogram_HTF

Индикатор XDPO_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_XDPO_Histogram Exp_XDPO_Histogram

Торговая система, построенная на сигналах индикатора XDPO_Histogram.