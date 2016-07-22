無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Elliott_Wave_Oscillator_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むElliott_Wave_Oscillator指標：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標はElliott_Wave_Oscillator.mq5指標ファイルを必要とします。<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置してください。
図1 Elliott_Wave_Oscillator_HTF
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15261
Elliott_Wave_Oscillator
エリオット波動オシレータNRTR_extr_HTF_Signal
NRTR_extr_HTF_Signaは、トレンドの方向またはNRTR_extr_Sign指標によって生成された取引シグナルを着色したトレンド又は取引の方向の表示を持ったグラフィックオブジェクトとして示します。
Exp_Elliott_Wave_Oscillator
Elliott_Wave_Oscillator指標のシグナルに基づいた取引システム。Elliott_Wave_Oscillator_Sign
Elliott_Wave_Oscillator指標に基づいたセマフォシグナルインディケータです。