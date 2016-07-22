コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Elliott_Wave_Oscillator_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むElliott_Wave_Oscillator指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標はElliott_Wave_Oscillator.mq5指標ファイルを必要とします。<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置してください。

図1　Elliott_Wave_Oscillator_HTF

Elliott_Wave_Oscillator Elliott_Wave_Oscillator

エリオット波動オシレータ

NRTR_extr_HTF_Signal NRTR_extr_HTF_Signal

NRTR_extr_HTF_Signaは、トレンドの方向またはNRTR_extr_Sign指標によって生成された取引シグナルを着色したトレンド又は取引の方向の表示を持ったグラフィックオブジェクトとして示します。

Exp_Elliott_Wave_Oscillator Exp_Elliott_Wave_Oscillator

Elliott_Wave_Oscillator指標のシグナルに基づいた取引システム。

Elliott_Wave_Oscillator_Sign Elliott_Wave_Oscillator_Sign

Elliott_Wave_Oscillator指標に基づいたセマフォシグナルインディケータです。