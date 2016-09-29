実際の著者：

Weld and TrendLaboratory

JAMの平均により平滑化された価格変化速度の指標。

計算式：

JMASlope[bar] = JMA(Price[bar]) JMA(Price[bar-1])

ある意味でこれはテクニカルビルウィリアムズのオーサムオシレータのより敏感なものです。

この指標は初めにMQL4で実装され2007年10月11日にコードベースで公開されました。

この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使います（terminal_data_folder\MQL5\Includeへのコピーが必要）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 JMASlope指標