無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
JMASlope - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1094
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Weld and TrendLaboratory
JAMの平均により平滑化された価格変化速度の指標。
計算式：
JMASlope[bar] = JMA(Price[bar]) JMA(Price[bar-1])
ある意味でこれはテクニカルビルウィリアムズのオーサムオシレータのより敏感なものです。
この指標は初めにMQL4で実装され2007年10月11日にコードベースで公開されました。
この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使います（terminal_data_folder\MQL5\Includeへのコピーが必要）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 JMASlope指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1520
AbsoluteStrengthMarket
AbsoluteStrengthを使用して市場の状態を定義するテープ指標。SolarWinds
すべてのオシレータ分析機器を適用することができる典型的なおよび十分に滑らかなオシレータ。
KiS_max_min_Channels
毎日のローソク足の高値と安値に描かれたチャネルSR-RateIndicator
ヒストグラムの形で描かれた正規化されたトレンドオシレータ