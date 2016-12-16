コードベースセクション
XMA_BBx7_Cloud_Digit_Grid - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
色付きの雲として描かれて最後の値を価格ラベルとして表示する1つの移動平均に基づいた3つのボリンジャーバンドチャネルです。丸める桁数はDigit入力で設定されます。

input uint Digit=3; // 四捨五入後の桁数

この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 XMA_BBx7_Cloud_Digit_Grid指標

図2　XMA_BBx7_Cloud_Digit_Grid指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15178

