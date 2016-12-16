私たちのファンページに参加してください
XMA_BBx7_Cloud_Digit_Grid - MetaTrader 5のためのインディケータ
色付きの雲として描かれて最後の値を価格ラベルとして表示する1つの移動平均に基づいた3つのボリンジャーバンドチャネルです。丸める桁数はDigit入力で設定されます。
input uint Digit=3; // 四捨五入後の桁数
この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 XMA_BBx7_Cloud_Digit_Grid指標
図2 XMA_BBx7_Cloud_Digit_Grid指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15178
