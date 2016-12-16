2002年11月に<a1>「Technical Analysis Of Stock & Commodities（株式とコモディティーのテクニカル分析）」</a1> 誌で出版されたJohn Ehlersの記事<a0>「Using The Fisher Transform（フィッシャー変換の使用）」</a0>に基づいて開発されたRelative Vigor Index（相対的活力指数）指標です。

AdaptiveRVIは現実の金融資産の市場サイクルの変化に常に適応することができるRelative Vigor Index（相対的活力指数）オシレータです。