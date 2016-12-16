無料でロボットをダウンロードする方法を見る
RVI - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Witold Wozniak
2002年11月に「Technical Analysis Of Stock & Commodities（株式とコモディティーのテクニカル分析）」 誌で出版されたJohn Ehlersの記事「Using The Fisher Transform（フィッシャー変換の使用）」に基づいて開発されたRelative Vigor Index（相対的活力指数）指標です。
図1 RVI及びRVICloud指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15171
