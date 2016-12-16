私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
Exp_Laguerre - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 737
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ColorLaguerre指標のシグナルに基づいた取引システムです。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに指標に色のついた矢印が表示された場合に形成されます。
このエキスパートアドバイザーの動作にはコンパイルされたColorLaguerre.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに保存します。
TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルは ノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用し ポジションを開く際に決済逆指値と決済指値を設定することを可能にします。ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。
以下の検証では、エキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャートでの取引の例
H4での2015のGBPUSDのテスト結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15165
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む JMA_StDev指標です。Gaus_MA_StDev_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むGaus_MA_StDev指標です。
AdaptiveRVIは現実の金融資産の市場サイクルの変化に常に適応することができるRelative Vigor Index（相対的活力指数）オシレータです。RVI
2002年11月に<a1>「Technical Analysis Of Stock & Commodities（株式とコモディティーのテクニカル分析）」</a1> 誌で出版されたJohn Ehlersの記事<a0>「Using The Fisher Transform（フィッシャー変換の使用）」</a0>に基づいて開発されたRelative Vigor Index（相対的活力指数）指標です。