入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFineTuningMA_StDev指標です。

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むGaus_MA_StDev指標です。

ColorLaguerre指標のシグナルに基づいた取引システムです。

AdaptiveRVIは現実の金融資産の市場サイクルの変化に常に適応することができるRelative Vigor Index（相対的活力指数）オシレータです。