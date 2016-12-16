コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

MAOscillatorHist_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
775
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ノイズ低減を伴い入力パラメータで利用可能な時間枠選択オプションを持つMAOscillatorHistストキャスティクスです。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標にはMAOscillatorHist.mq5指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1　MAOscillatorHist_HTF指標

図1　MAOscillatorHist_HTF指標

