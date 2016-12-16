ノイズ低減を伴い入力パラメータで利用可能な時間枠選択オプションを持つMAOscillatorHistストキャスティクスです。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

この指標にはMAOscillatorHist.mq5指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1 MAOscillatorHist_HTF指標