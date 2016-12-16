無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Exp_WPR_Histogram - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 752
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
WPR_Histogram指標のシグナルに基づいた取引システムです。取引シグナルは、ヒストグラムの色がニュートラルグレーから赤または青に変化した場合、すなわちWPRオシレータが買われ過ぎまたは売られ過ぎ領域に入った場合に、バーが閉じるときに生成されます。
このエキスパートアドバイザーの動作にはコンパイルされたWPR_Histogram.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに保存します。
TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルは ノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用し ポジションを開く際に決済逆指値と決済指値を設定することを可能にします。ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。
以下の検証では、エキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャートでの取引の例
H4での2015のGBPJPYのテスト結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14953
Exp_MFI_Histogram
MFI_Histogram指標のシグナルに基づいた取引システムです。Exp_RSI_Histogram
RSI_Histogram指標のシグナルに基づいた取引システムです。
MAOscillatorHist_HTF
ノイズ低減を伴い入力パラメータで利用可能な時間枠選択オプションを持つMAOscillatorHistストキャスティクスです。d_XMA
トレンド中に変化する期間を伴う移動平均線です。