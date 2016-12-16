無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Exp_RVI_Histogram - MetaTrader 5のためのエキスパート
RVI_Histogram指標のシグナルに基づく取引システムです。シグナルはバーが閉じるときに形成されます。エキスパートアドバイザーは、2つの方法のいずれかを使用して、入力値に応じて動向を判別します。
input TrendMode TMode=Cross; // 動向検出方法
- 指標のシグナル及びメインラインが交差して雲の色が変化した場合
- ヒストグラムの色がニュートラルグレーから桃色または石灰色に変わるとき、すなわちRVIオシレータが買われ過ぎまたは売られ過ぎ領域に入った場合
このエキスパートアドバイザーは、コンパイルされたRVI_Histogram.ex5指標ファイルを操作に使用します。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに保存します。
TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルは ノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用し ポジションを開く際に決済逆指値と決済指値を設定することを可能にします。ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。
以下の検証では、エキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャートでの取引の例
H4での2015のEURUSDのテスト結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14972
