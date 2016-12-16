コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_MAOscillatorHist - MetaTrader 5のためのエキスパート

MAOscillatorHist指標のシグナルに基づいた取引システムです。ヒストグラムが方向を変えた場合、取引を実行するためのシグナルはバーが閉じるときに形成されます。

このエキスパートアドバイザーの動作にはコンパイルされたMAOscillatorHist.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに保存します。

TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルは ノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用し ポジションを開く際に決済逆指値と決済指値を設定することを可能にします。ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

以下の検証では、エキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの取引の例

AUDUSD H12での2015年の検証結果：:

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14965

