ポケットに対して
インディケータ

Gann Hi-Lo Activator SSL - MetaTrader 5のためのインディケータ

Andriy Voitenko
ビュー:
1441
評価:
(50)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Kalenzo

この指標はMQL5で書き直されたGann Hi-Lo Activator SSLのコピーです。オリジナルの指標は単色で、トレンド方向をより視覚的に定義するために色付きにする必要がありました。

バーが閉じていない時と結果が変化する可能性があるので、指標のシグナルは閉じたバーのみで考慮されなければなりません。多くのトレンド指標同様、もみ合い相場では誤ったシグナルがトリガされる傾向があります。しかし、それは下記のように有用であ利絵ます。

  • 短期支持/抵抗線
  • 指標線のブレイクスルー価格をスキャルピングするためのシグナル
  • 取引システムのシグナルの追加的なフィルタリング

Gann Hi-Lo Activator SSL

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1496

