無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Gann Hi-Lo Activator SSL - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1441
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Kalenzo
この指標はMQL5で書き直されたGann Hi-Lo Activator SSLのコピーです。オリジナルの指標は単色で、トレンド方向をより視覚的に定義するために色付きにする必要がありました。
バーが閉じていない時と結果が変化する可能性があるので、指標のシグナルは閉じたバーのみで考慮されなければなりません。多くのトレンド指標同様、もみ合い相場では誤ったシグナルがトリガされる傾向があります。しかし、それは下記のように有用であ利絵ます。
- 短期支持/抵抗線
- 指標線のブレイクスルー価格をスキャルピングするためのシグナル
- 取引システムのシグナルの追加的なフィルタリング
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1496
QQEA
QQEAは移動平均とRSIテクニカル指標に基づいて描かれた平凡な名前の外国為替オシレータです。R-Squared_v1
R-squaredは、現在の動向の「信頼性」を計算するための線形回帰指標です。
Volty Channel Stop
市場のボラティリティを考慮トレンド指標Phoenix5
Phoenix5は、伝統的にピンクと青点の集合で表される外国為替のシグナル指標です。