Gann Hi-Lo Activator SSL

Kalenzo

この指標はMQL5で書き直されたGann Hi-Lo Activator SSLのコピーです。オリジナルの指標は単色で、トレンド方向をより視覚的に定義するために色付きにする必要がありました。

バーが閉じていない時と結果が変化する可能性があるので、指標のシグナルは閉じたバーのみで考慮されなければなりません。多くのトレンド指標同様、もみ合い相場では誤ったシグナルがトリガされる傾向があります。しかし、それは下記のように有用であ利絵ます。