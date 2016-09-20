R-Squaredは線形回帰指標です。指標がオシレータのように見えるという事実にもかかわらず、それは現在の動向の「信頼度」を算出することを理解する必要があります。

R-Squared指標はMetaStockによって MetaTrader 4 に登場しました。 したがって、この端末で動作の主な説明を見つけることができます。R-Squared指標の値が高いほど、新しい動向が統計的により重要な可能性があることに留意すべきです。期間に応じて、トレンドの緊要な強さは低下します。

図1 R-Squared_v1指標