Volty Channel Stop 指標は、支持/抵抗線の計算のためにATPと移動平均線を使用します。



取引に使用するための推奨事項は、標準的です。価格が線よりも高い場合は買って、低い場合には売ります。



ブレットポイントは、トレンドが反転されたシグナルです。この指標は、取引システムで標準 パラボリックSAR指標の良い代用品になることができます。



