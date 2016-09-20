コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Volty Channel Stop - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

TrendLaboratory

説明：

Volty Channel Stop 指標は、支持/抵抗線の計算のためにATPと移動平均線を使用します。

取引に使用するための推奨事項は、標準的です。価格が線よりも高い場合は買って、低い場合には売ります。

ブレットポイントは、トレンドが反転されたシグナルです。この指標は、取引システムで標準 パラボリックSAR指標の良い代用品になることができます。

画像：

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1497

