コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ant-GUBreakout - MetaTrader 5のためのインディケータ

Andriy Voitenko | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1456
評価:
(31)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動



MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1493

AFL Winner AFL Winner

日中取引のためのオシレータ

Paromon Paromon

この指標は、1日の始まりのラインとその高値と安値を描画します。

R-Squared_v1 R-Squared_v1

R-squaredは、現在の動向の「信頼性」を計算するための線形回帰指標です。

QQEA QQEA

QQEAは移動平均とRSIテクニカル指標に基づいて描かれた平凡な名前の外国為替オシレータです。