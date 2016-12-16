コードベースセクション
エキスパート

Exp_ForexLine - MetaTrader 5のためのエキスパート

ForexLine指標のシグナルに基づいた取引システムです。取引シグナルは、移動平均線の色が変わった場合にバーが閉じるときに形成されます。

このエキスパートアドバイザーの動作にはコンパイルされたForexLine.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに保存します。

TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルは ノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用し ポジションを開く際に決済逆指値と決済指値を設定することを可能にします。ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

以下の検証では、エキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの取引の例

H4での2015のEURUSDのテスト結果：

図2　検証結果のチャート

