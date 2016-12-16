無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Exp_Extrem_N - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 709
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Extrem_N指標のシグナルに基づいた取引システムです。取引シグナルは、緑色の指標線が消えた後に赤色の指標線が現れると、バーが閉じるときに生成されます。
このエキスパートアドバイザーの動作にはコンパイルされたExtrem_N.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに保存します。
TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルは ノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用し ポジションを開く際に決済逆指値と決済指値を設定することを可能にします。ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。
以下の検証では、エキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャートでの取引の例
H6での2015のEURUSDのテスト結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14890
XMA_BBx7_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXMA_BBx7指標Extrem_N_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むExtrem_N指標
DivergenceBar
アリゲーターの口に対するアンギュレーションを考慮せずにビルウィリアムズのProfitunityシステムによって反転バーを表示するシグナル指標Exp_ForexLine
ForexLine指標のシグナルに基づいた取引システムです。