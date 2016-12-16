Extrem_N指標のシグナルに基づいた取引システムです。取引シグナルは、緑色の指標線が消えた後に赤色の指標線が現れると、バーが閉じるときに生成されます。

このエキスパートアドバイザーの動作にはコンパイルされたExtrem_N.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに保存します。

TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルは ノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用し ポジションを開く際に決済逆指値と決済指値を設定することを可能にします。ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

以下の検証では、エキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1 チャートでの取引の例

H6での2015のEURUSDのテスト結果：

図2 検証結果のチャート