TTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

Nick Bilak

T3平滑化法とシグナルラインとのTTF古典的指標

この指標は初めにMQL4で実装され2007年10月18日にコードベースで公開されました。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 TTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1487

