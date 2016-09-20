無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Slope Direction Line（傾斜方向線） - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1756
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Slope Direction Line は移動平均に基づいて描かれたトレンド指標です。
取引のついての決定は、価格と応じた指標の位置とその色の変化に関係して取得されます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1488
SlopeDirectionLine
平均化アルゴリズムの変更、トリガーアラート、プッシュ通知及び電子メールメッセージ送信能力を持つSlopeDirectionLineトレンド指標。super-signals
トレンド変化のセマフォ矢印指標