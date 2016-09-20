コードベースセクション
Slope Direction Line（傾斜方向線） - MetaTrader 5のためのインディケータ

Slope Direction Line は移動平均に基づいて描かれたトレンド指標です。

取引のついての決定は、価格と応じた指標の位置とその色の変化に関係して取得されます。


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1488

