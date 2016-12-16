コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ForexLine - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：  3rjfx

トレンド方向によって色が変化する移動平均の形でのトレンド指標。トレンド方向は、高速と低速の2つの平滑化された移動平均の相対的な位置を使用して決定されます。

この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2016年1月4日に公開されました。

図1　ForexLine指標

XMA_BBx3_HTF XMA_BBx3_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXMA_BBx3指標

XMA_BBx5_HTF XMA_BBx5_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXMA_BBx5指標

ForexLineSign ForexLineSign

トレンド方向の変化に応じて取引シグナルを生成するセマフォシグナル指標。

XMA_BBx7_Cloud XMA_BBx7_Cloud

色付きの雲として描かれて最後の値を価格ラベルとして表示する1つの移動平均に基づいた3つのボリンジャーバンドチャネルです。