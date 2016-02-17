Ставь лайки и следи за новостями
ForexLine - индикатор для MetaTrader 5
3rjfx
Трендовый индикатор, выполненный в виде скользящей средней, меняющей окраску в зависимости от направления тренда. Направление для тренда определяется по взаимному расположению двух сглаженных средних, одна из которых быстрая, а другая медленная.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 04.01.2016
Рис.1. Индикатор ForexLine
