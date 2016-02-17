CodeBaseРазделы
Индикаторы

ForexLine - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
2324
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

3rjfx

Трендовый индикатор, выполненный в виде скользящей средней, меняющей окраску в зависимости от направления тренда. Направление для тренда определяется по взаимному расположению двух сглаженных средних, одна из которых быстрая, а другая медленная.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 04.01.2016

Рис.1. Индикатор ForexLine

XMA_BBx5_Cloud_HTF XMA_BBx5_Cloud_HTF

Индикатор XMA_BBx5_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

XMA_BBx5_HTF XMA_BBx5_HTF

Индикатор XMA_BBx5 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ForexLineSign ForexLineSign

Семафорный сигнальный индикатор, подающий сигналы к совершению сделок в зависимости от изменения направления тренда.

XMA_BBx7_Cloud XMA_BBx7_Cloud

Три канала Боллинджера, построенные на одном скользящем среднем, в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток.